В Киеве десятилетняя девочка получила травмы, пытаясь потушить пожар в комнате

В Киеве десятилетняя девочка самостоятельно пыталась погасить пожар в комнате, вследствие чего получила ожоги и была госпитализирована.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ГСЧС, 22 июля около 16:00 столичные спасатели получили сообщение о пожаре на ул.Драгоманова, 2Б.

Возгорание случилось в квартире на 23 этаже 25-этажного дома.

"Оказалось, что в момент возникновения пожара в квартире находилась 10-летняя девочка. Именно она заметила воспламенение, возникшее в соседней комнате. Невзирая на страх и стремительное задымление в комнате, она пыталась собственными силами потушить огонь, но её усилий оказалось недостаточно", - отметил в пресс-службе.

"К счастью, она вспомнила, что необходимо делать в критических ситуациях и немедленно покинула помещение и позвала на помощь соседей. Те, в свою очередь, вызвали пожарных и тоже попытались тушить пожар, предварительно выведя ребенка на свежий воздух. Девочка получила ожоги верхних конечностей I-II степени и была госпитализирована", - отметили в ГСЧС.

Всего к тушению пожара было привлечено две единицы спецтехники и 7 пожарных. Причина возгорания устанавливается.