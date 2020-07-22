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В Киеве десятилетняя девочка получила травмы, пытаясь потушить пожар в комнате

В Киеве десятилетняя девочка получила травмы, пытаясь потушить пожар в комнате
Обновлено 23:53 Ср, 22 Июль 2020 Телеграф ГСЧС Фото: ГСЧС
В Киеве десятилетняя девочка самостоятельно пыталась погасить пожар в комнате, вследствие чего получила ожоги и была госпитализирована.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ГСЧС, 22 июля около 16:00 столичные спасатели получили сообщение о пожаре на ул.Драгоманова, 2Б.  

Возгорание случилось в квартире на 23 этаже 25-этажного дома. 

"Оказалось, что в момент возникновения пожара в квартире находилась 10-летняя девочка. Именно она заметила воспламенение, возникшее в соседней комнате. Невзирая на страх и стремительное задымление в комнате, она пыталась собственными силами потушить огонь, но её усилий оказалось недостаточно", - отметил в пресс-службе.  

"К счастью, она вспомнила, что необходимо делать в критических ситуациях и немедленно покинула помещение и позвала на помощь соседей. Те, в свою очередь, вызвали пожарных и тоже попытались тушить пожар, предварительно выведя ребенка на свежий воздух. Девочка получила ожоги верхних конечностей I-II степени и была госпитализирована", - отметили в ГСЧС. 

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Всего к тушению пожара было привлечено две единицы спецтехники и 7 пожарных. Причина возгорания устанавливается. 

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Киев, Пожар, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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