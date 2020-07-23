В Днепре обнаружили медуз: видео

В СМИ появилось видеосообщение, что в реке Днепр в городе Днепр обнаружены медузы. Соответствующее видео опубликовал Виталий Миронов в своем YouTube-канале. Очевидцы отмечают, что медузы относительно небольшие, но активные и многочисленные. То, что они появились в пресной воде может вызвать шок у жителей Днепра. Как отмечают эксперты, мелкую медузу можно увидеть только в единичных случаях, ведь она не свойственна нашей отечественной природе. Вероятно, она попала в воды Днепра из чьего-то аквариума.