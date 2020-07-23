Захват заложника в Полтаве: что известно на данный момент

Мужчина с гранатой и заложником двигается в сторону Киева. Освобождать заложника полиция планирует путем переговоров.

С чего все началось

В четверг утром в Полтаве у здания районного суда полицейские проводили задержание угонщика автомобиля. В это время мужчина схватил за руку работника уголовного розыска и достал гранату. После чего он стал угрожать, что подорвет себя вместе с полицейским.

После переговоров удалось уговорить преступника, чтобы он выехал за пределы города. Он обменял копа на офицера полиции Шияна Виталия. И в служебном автомобиле ВАЗ-2115 "Богдан" вместе с заложником покинул Полтаву, проселочными дорогами направился в сторону Киева. За ним следовали полицейские, был введен план "Гром".

По информации некоторых СМИ он уже покинул пределы Полтавской области.

Личность преступника

Мужчина, который захватил заложника и угрожал взорвать гранату в Полтаве, оказался 32-летний местный житель Скрипник Роман.

Ранее он уже был осужден за хранение и сбыт наркотиков, а также за кражу. Кроме того, участвовал в АТО. Местное издание "Полтавщина" сообщает, что мужчина работал автослесарем в ангарах, у которых и произошел захват заложника.

Требования "полтавского угонщика"

Как сообщили в полиции полтавской области, преступник не хочет отбывать в местах лишения свободы и "хочет избежать уголовной ответственности любым путем".

"Избежание уголовной ответственности, поскольку это происходило во время его задержания", - сообщили в полиции.