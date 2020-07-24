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Ситуация на фронте: оккупанты снова применили запрещенные минометы

Ситуация на фронте: оккупанты снова применили запрещенные минометы
Обновлено 07:44 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы восемь раз обстреляли позиции украинских войск. За минувшие сутки потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе Старогнатовки боевики вели огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Гнутово — из подствольных гранатометов.

Вблизи Новотошковского террористы обстреливали украинских военных из 120 мм минометов, неподалеку Причепиловки и Орехово — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь среди украинских военных не было. Как сообщает разведка, военные ранили двух оккупантов. 

С начала текущих суток, 24 июля, суток боевики трижды обстреляли украинские позиции вблизи Старогнатовки из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщалось, в штабе ООС подтвердили, что боевики изувечили тело убитого на Донбассе медика и оставили истекать кровью морского пехотинца, которого не смогли эвакуировать с поля боя у Зайцевого.

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Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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