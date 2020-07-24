Под Киевом на глазах у ребенка застрелили мужчину

Киллер прицельным огнем стрелял в автомобиль, в котором находился отец с сыном. Мужчина в результате стрельбы погиб, ребенок не пострадал.

В Киевской области в Бориспольском районе неизвестные расстреляли мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В селе Артемовка стрелок подошел к автомобилю "Тoyota Сamry", за рулем которого находился 44-летний житель Киева и его сын, и прицельно расстрелял мужчину.

От полученных огнестрельных ран водитель скончался, ребенок не пострадал.

УП со ссылкой на свои источники сообщает, что погибший мужчина был киевским бизнесменом. Сыну погибшего 7 или 8 лет. Киллер якобы подошел к авто и сказал ребенку: "Беги домой, если хочешь жить".

Тело убитого направили на экспертизу.

На месте работают правоохранительные органы, полиция по факту убийства возбудила уголовное дело.