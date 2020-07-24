Статус катастрофы: из затонувшего танкера в Одессе снова вытекла нефть

В Одессе попытаются поднять затонувший танкер, который является источником постоянного загрязнения моря.

В Одессе из затонувшего танкера "Делфи" в очередной раз разлилась нефть. Образовалось огромное пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров.

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Специальные заграждения не смогли предотвратить разлив, так как они не правильно установлены: опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.

Вместе с тем, сейчас готовятся второй раз поднимать судно. Первый раз танкер пытался поднять судовладелец, а с 27 июля операция по подъему танкера переходит под контроль Администрации морских портов.

26 июля планируется заседание чрезвычайной комиссии, чтобы определить масштабы техногенной катастрофой.

В ноябре 2019 года танкер "Делфи" в результате шторма сел на мель у берегов Одессы.

Руководство судна не разрешало команде покинуть корабль, и заверяло, что на борту не содержится опасных веществ. Кроме того, судно не имело регистрационных документов.

Позже анализы показали превышение превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза. Пляж "Дельфин" власти города закрыли из-за утечки нефтепродуктов.