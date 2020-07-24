В Херсонской области в трудовом рабстве удерживали 13 человек

В Скадовском районе Херсонской области мужчина незаконно удерживал 13 человек и заставлял их бесплатно работать по 15 часов в день

Полиция задержала мужчину, который организовал "трудовой лагерь".

30-летний местный житель нанял 13 человек их Кировоградской и Закарпатской областей и заставлял их работать на полях частных фермеров, сообщает полиция Херсонской области.

Заработанные деньги он забирал себе, а людей запугивал. Работники жили в антисанитарных условиях и работали с раннего утра до сумерок. Двум мужчинам удалось сбежать и сообщить в полицию.

Правоохранители провели спецоперацию и освободили людей.

Установлено, что в так называемом "трудовом лагере" находилось 13 человек в возрасте от 19 до 53-х лет, среди них две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Заробитчанам обещал выплатить деньги в конце сезона. При этом они тяжело работали только за спальное место и еду.

Следователи по данному факту открыли уголовное дело за незаконное лишение свободы. Освобожденным гражданам оказали медицинскую и психологическую помощь.

Как сообщалось, житель Кировоградской области вербовал девушек с целью устройства их в дома разврата в Словакии. Мужчину задержали сотрудники полиции совместно с пограничниками