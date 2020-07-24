МОН: в столице осенью заработает первый интерактивный "Музей науки"

В Киеве осенью откроется первое интерактивное пространство "Музей науки", которое булет содержать более 120 экспонатов и инсталяций. Об этом сообщили в МОН Украины.

В столице осенью на площадях Нацкомплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) откроют первое интерактивное пространство "Музей науки".

Посетителей будут ждать около 120 интерактивных экспонатов и инсталляций.

"Здесь можно будет покататься на велосипеде с квадратными колесами, отправиться в космическое путешествие, увидеть двухметровую голограмму и 60-килограммовый кристалл, составить из атомов воду и соль в дополненной реальности, узнать, как устроен организм человека и много других научных достопримечательностей", - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что цель проекта - через интерактивное пространство популяризировать науку.

Над экспозицией, состоящей из 7 блоков, работали команды из Украины, Канады, США, Польши и Швеции.

Ранее сообщалось, что завершена обработка ответов и определены результаты ВНО абитуриентов по украинскому языку и литературе, иностранным языкам, истории Украины и биологии.

Также сообщалось, что дополнительная сессия ВНО- 2020 пройдет с 24 июля по 10 августа. Сегодня состоялось тестирование по физике.