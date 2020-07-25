Ужасное ДТП под Киевом: Volkswagen превратился в груду металла (Фото)

В Броварском районе Киевской области столкнулись легковушка, грузовик и маршрутка, виновник погиб.

Возле села Семиполки под Киевом столкнулись фура, легковушка и маршрутка, есть погибшие.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как отмечается, на месте уже работает полиция, спасатели и медики. "Столкнулись фура, легковой автомобиль и маршрутка. От удара легковушка превратилась в груду металла. Маршрутка на боку в кювете. Есть погибшие. На месте медики, полиция и СОГ. Движение затруднено. Будьте внимательны и осторожны, не спешите", - говорится в сообщении.

Точное число погибших в аварии не уточняется. Обстоятельства аварии еще выясняются.

Погиб виновник аварии. Предварительно, виновником стал водитель "Фольксвагена", который выехав на встречную ударил фуру в левое колесо, от чего ее понесло прямо в лоб автобуса полного людей! Благодаря мастерству водителя автобуса, который избежал лобового удара, получил удар по касательной после чего перевернулся и слетел в кювет!

"Виновник погиб от множественных травм, пытались реанимировать, но травмы были не совместимы с жизнью. Госпитализированы 9 человек в средней тяжести. Другим оказывалась помощь на месте. Люди ехали с моря домой. Были семьи с детьми", - говорится в сообщении.