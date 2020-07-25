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Стрельба в Киеве: двое иностранных студентов получили ранения (Фото)

Стрельба в Киеве: двое иностранных студентов получили ранения (Фото)
Обновлено 14:31 Сегодня Телеграф Полиция Фото: Полиция
Сегодня, 25 июля, ночью в полицию Киева поступило сообщение об обращении в больницу двух иностранцев с огнестрельными ранениями нижних конечностей.

Полицейские установили, что пострадавшие получили ранения в 21:30 на улице Коновальца, что в Печерском районе столицы. 

Они сообщили, что во время конфликта неизвестный несколько раз выстрелил в сторону мужчин с огнестрельного оружия, вследствие чего двое 20-летних студентов получили незначительные ранения ног. 

Позже они самостоятельно обратились к врачам. Впрочем, один из них отказался от получения медпомощи. Также они отказались от любых официальных заявлений.

Стрельба в Киеве, ранены двое студентов из Азербайджана

На месте преступления полицейские провели ряд первоочередных следственных действий. Сейчас полиция устанавливает в обстоятельства происшествия.

Полиция осматривает место, где были ранены два азербайджанских студента

Открыто дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. 

Как пишет Parla.az, глава Объединенной диаспоры азербайджанцев в Украине Хикмет Джавадов раскрыл детали произошедшего. 

"После получения информации, я и другие высокопоставленные представители диаспоры приехали на место происшествия. Наши студенты по возвращению домой заметили во дворе машину с армянскими номерами. Заметив, что азербайджанцы обратили на нее внимание, владелец машины вступил с ними в спор", - отметил он. 

После этого, по его словам, к владельцу автомобиля присоединился еще один армянин. У одного из них был пистолет и он открыл огонь, затем они скрылись с места происшествия. 

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Киев, Стрельба, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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