Непогода на Прикарпатье: сильный град "вернул зиму" в Яремче (Фото, Видео)

В Ивано-Франковской области засыпало градом курортный город Яремче.

Непогода накрыла город 24 июля и продолжалась около получаса. Тем не менее, за столь короткий промежуток времени дороги в некоторых местах засыпало настолько плотно, что может создаться впечатление, будто внезапно пришла зима.

Фотографиями и видеороликами поделились местные жители в соцсетях.

Горный курорт Яремче, что в Ивано-Франковской области, засыпало градом. pic.twitter.com/BhGvBta8Nc — Сергей из Киева. (@SergUA63) July 25, 2020

Напомним, в Украине на выходных 25-26 июля синоптики прогнозируют дожди с грозами на территории западных и некоторых северных областей. На остальных территориях будет сухо и очень жарко.