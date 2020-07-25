День в ООС: российские наемники вновь стреляли из тяжелых минометов

Оккупационные войска РФ на Донбассе в течение суток 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает Штаб ООС в Facebook.

Согласно сообщению Штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе Опытного позиции ВСУ были обстреляны с 82-мм минометов. Возле Водяного и Авдеевки оккупанты применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Попасной и Орехово оккупанты применили 120-мм минометы.

Близ Троицкого и Новозвановки российские наемники открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометы, а также из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новоалександровки также зафиксирован огонь из минометов 120-го калибра. У Причепиловки оккупанты применяли станковые гранатометы.

Среди военнослужащих потерь не зафиксировано.

Ситуация на участках разведения остается спокойной, обстрелов не зафиксировано.