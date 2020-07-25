Избиение бойца "Азова" в Запорожье: полиция поддержала общественность и готовит апелляцию на решение суда

Районный суд Запорожья отпустил под залог в 40 тысяч гривень ранее судимого мужчину, которого подозревают в нанесении тяжелых телесных повреждений бойцу "Азова". Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"24 июля Коммунарский райсуд Запорожья избрал меру пресечения в виде залога в 40 тысяч гривень ранее судимому мужчине, обоснованно подозреваемому в нанесении тяжких телесных повреждений военнослужащему", - сказано в сообщении.

В полиции напомнили, что 21 июля поступило сообщении о том, что в одну из больниц Запорожья обратился мужчина 1991 года рождения с травмами головы. Его состояние остается стабильно тяжелым, он находится в коме.

Подозреваемый скрылся после совершения преступления. Однако полицейские установили его личность и местонахождение. Ним оказался ранее судимый житель города 1991 года рождения.

Злоумышленнику объявили подозрение в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Прокуратура поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Следователи выполнили все обязательства относительно возможности избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Собрана достаточная доказательная база, в том числе есть и видеозапись с противоправными действиями подозреваемого. Но суд решил отпустить его под заставу с минимальной сумой... в 40 тысяч гривень!", - сказано в заявлении полиции.

Правоохранители отмечают, что ситуация приобрела значительный общественный резонанс. Так бойцы-побратимы пострадавшего, активисты "Нацкорпуса", региональные СМИ 24 июля провели под зданием полиции акцию протеста.

"Полиция и прокуратура Запорожской области поддерживает позицию граждан и будет подавать апелляцию с целью взять под стражу злоумышленника, который может нести угрозу для других людей", - добавили в полиции.