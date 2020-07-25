Скачать
Суббота, 25.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 25 июля: коронавирус, протесты в Хабаровске и третья попытка поднять Delfi
Итоги 25 июля: коронавирус, протесты в Хабаровске и третья попытка поднять Delfi
Советник Авакова о "полтавском террористе": Живым или мертвым, но он попадется
Советник Авакова о "полтавском террористе": Живым или мертвым, но он попадется
Свитолина оседлала розового фламинго (Фото)
Свитолина оседлала розового фламинго (Фото)
Телеведущая "Утро в большом городе" вышла замуж за вице-премьер-министра Украины (Фото)
Юлия Зорий вышла замуж за вице-премьер-министра Украины (Фото)

Избиение бойца "Азова" в Запорожье: полиция поддержала общественность и готовит апелляцию на решение суда

Избиение бойца "Азова" в Запорожье: полиция поддержала общественность и готовит апелляцию на решение суда
Обновлено 21:00 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Районный суд Запорожья отпустил под залог в 40 тысяч гривень ранее судимого мужчину, которого подозревают в нанесении тяжелых телесных повреждений бойцу "Азова". Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"24 июля Коммунарский райсуд Запорожья избрал меру пресечения в виде залога в 40 тысяч гривень ранее судимому мужчине, обоснованно подозреваемому в нанесении тяжких телесных повреждений военнослужащему", - сказано в сообщении. 

В полиции напомнили, что 21 июля поступило сообщении о том, что в одну из больниц Запорожья обратился мужчина 1991 года рождения с травмами головы. Его состояние остается стабильно тяжелым, он находится в коме. 

Подозреваемый скрылся после совершения преступления. Однако полицейские установили его личность и местонахождение. Ним оказался ранее судимый житель города 1991 года рождения. 

Злоумышленнику объявили подозрение в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Прокуратура поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. 

"Следователи выполнили все обязательства относительно возможности избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Собрана достаточная доказательная база, в том числе есть и видеозапись с противоправными действиями подозреваемого. Но суд решил отпустить его под заставу с минимальной сумой... в 40 тысяч гривень!", - сказано в заявлении полиции. 

Правоохранители отмечают, что ситуация приобрела значительный общественный резонанс. Так бойцы-побратимы пострадавшего, активисты "Нацкорпуса", региональные СМИ 24 июля провели под зданием полиции акцию протеста. 

"Полиция и прокуратура Запорожской области поддерживает позицию граждан и будет подавать апелляцию с целью взять под стражу злоумышленника, который может нести угрозу для других людей", - добавили в полиции. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Запорожье, Азов, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)
02 Как нужно есть яблоки, чтобы они приносили максимум пользы
03 Этот тест-иллюзия подскажет Вам, что делать со своим будущим
04 В Индии обнаружили редчайшую желтую черепаху (Видео)
05 На Земле 400 млн лет назад доминировали гигантские скорпионы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Депортация студентов&quot;: в США опять вводят ограничения на въезд
"Депортация студентов": в США опять вводят ограничения на въезд
День в ООС: российские наемники вновь стреляли из тяжелых минометов
День в ООС: российские наемники вновь стреляли из тяжелых минометов
&quot;Sea Breeze 2020&quot;: пять кораблей НАТО прибыли в Одессу
"Sea Breeze 2020": пять кораблей НАТО прибыли в Одессу
Надежда Мейхер пожаловалась на большую грудь: &quot;Никакая балерина из меня не выйдет&quot;
Надежда Мейхер пожаловалась на большую грудь: "Никакая балерина из меня не выйдет"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь