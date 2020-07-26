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Поиски продолжаются: В Крыму до сих пор ищут сына политузника Сулейманова, прокуратура РФ "проверяет" семью

Поиски продолжаются: В Крыму до сих пор ищут сына политузника Сулейманова, прокуратура РФ "проверяет" семью
Обновлено 00:37 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В аннексированном РФ Крыму продолжаются поиски пропавшего 24 июля 3-летнего сына гражданского журналиста, находящегося под стражей в качестве фигуранта одного из дел по "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщили на Радио Свобода Крым.Реалии.

"В селе Строгановка под Симферополем продолжаются поиски пропавшего трехлетнего Мусы Сулейманова. Российская прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по п. "В" ч. 2 ст. 105 УК России - убийство малолетнего", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подконтрольной РФ прокуратуры отметили, что организована проверка органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой "будет дана оценка осуществлению надлежащего контроля за указанной семьей. Кроме того, будет дана оценка действиям родителей в части надлежащего выполнение обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка".

Мальчик, который с семьей живет в селе Строгановка под Симферополем, исчез днем 24 июля. По сообщениям, он пошел гулять со старшей сестрой возле их дома, и та в какой-то момент не уследила, как он исчез.

Видео поисков выложили на странице Крымской солидарности в Фейсбуке:

Отец Мусы Сулейманова, Руслан Сулейманов, находится под арестом в следственном изоляторе - 23 июля суд в городе Сочи в соседней России продлил ему арест до середины сентября.

Он является фигурантом в устроенном Россией так называемом втором симферопольском деле "Хизб ут-Тахрир" - исламской организации, которая легально действует в Украине, однако в России запрещена как "экстремистская", и этот запрет Россия незаконно насаждает также в оккупированном ею украинском Крыму.

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Украина, Крым, РФ.

Автор:

Телеграф
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