В Харькове пьяный мужчина бросался под автомобили и угрожал прохожим ножом

"25 июля в 20:24 в полицию поступило сообщение о том, что возле дома по переулку Троицкому (Основянский район Харькова) неизвестный мужчина угрожает ножом прохожим", - сказано в сообщении.
Отмечается, что полицейские, прибывшие по указанному адресу, обнаружили пьяного мужчину на велосипеде. Он бросался под автомобили и угрожал применением ножа.
От действий дебошира никто не пострадал.
Его увезла с места происшествия бригада скорой помощи. Информация о происшествии внесена в Единый реестр заявлений и сообщений.