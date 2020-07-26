В Харькове пьяный мужчина бросался под автомобили и угрожал прохожим ножом

В Харькове нетрезвый мужчина бросался под автомобили и угрожал прохожим ножом. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"25 июля в 20:24 в полицию поступило сообщение о том, что возле дома по переулку Троицкому (Основянский район Харькова) неизвестный мужчина угрожает ножом прохожим", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полицейские, прибывшие по указанному адресу, обнаружили пьяного мужчину на велосипеде. Он бросался под автомобили и угрожал применением ножа.

От действий дебошира никто не пострадал.

Его увезла с места происшествия бригада скорой помощи. Информация о происшествии внесена в Единый реестр заявлений и сообщений.