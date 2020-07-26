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Чрезвычайная ситуация местного уровня: поднимать танкер Delfi поручили АМПУ

Чрезвычайная ситуация местного уровня: поднимать танкер Delfi поручили АМПУ
Обновлено 18:53 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный вместе с главой Одесской ОГА Максимом Куцым и министром инфраструктуры Владиславом Криклием обсудили ситуацию вокруг затонувшего танкера "Delfi". Об этом Малеваный написал в Facebook.

"Очередная попытка поставить судно на киль провалилась, вместо того имеем новую утечку нефтепродуктов в воду. Загрязнено около сотни квадратных метров поверхности воды", - написал он.

От отметил, что специалисты Госэкоинспекции отобрали пробы воды для лабораторных исследований. 

"По состоянию на вчера, 25 июля, было установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 4,8 раза", - добавил он.  

"Достигли согласия в необходимости отказать в продолжении работ компании-подрядчику и привлечь к операции мощности Администрации морских портов Украины и ГСЧС. В общем, с учетом развития событий, ситуация вокруг танкера "Delfi" признана чрезвычайной ситуацией местного уровня", - подытожил Малеваный. 

В свою очередь глава Одесской ОГА на своей странице в Facebook добавил, что на завтра планируется еще одно заседание. 

"Уже завтра мы проведем расширенное совещание с участием экспертов отрасли. Именно их технические обоснования станут основой для оперативной ликвидации судна. Скажу откровенно. Времени на ликвидацию мало. Судовладелец до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс. Теперь ликвидацией займется государство, с технической реализацией от АМПУ. А судовладелец, в обязательном порядке, возместит стоимость работ и нанесенный ущерб", - написал он. 

Напомним, специалисты компании Smart Marine Concept 18 июля дважды пытались поднять с мели танкер Delfi, потерпевший крушение у берегов Одессы. Обе попытки успехом не увенчались.

Вчера, 25 июля, была предпринята еще одна попытка поднять затонувший танкер Delfi, однако буксиры оказались технически неспособными на это.

Как известно, 22 ноября 2019 года во время шторма, находящийся на стоянке в акватории порта "Южный", танкер сорвало с якоря и отнесло к побережью Одессы, где он лег на мель и перевернулся. Членов экипажа эвакуировали.

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Все по теме:

Одесса, Танкер, Владислав Криклий, Максим Куцый, Delfi, Андрей Малеваный.

Автор:

Телеграф
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