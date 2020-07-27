Под Киевом произошло смертельное ДТП: столкнулись бус и легковушка

Под Киевом в районе Борисполя произошло смертельное ДТП: столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Сообщается, что в результате столкновения бус отлетел в отбойник, водитель микроавтобуса от полученных травм погиб на месте происшествия.
По предварительной информации, погибший уснул за рулем.
На месте работают правоохранители и "скорая". Все причина ДТП выясняются.
Как сообщалось, возле села Семиполки под Киевом столкнулись фура, легковушка и маршрутка, в результате аварии погиб водитель.