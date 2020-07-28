На Львовщине взорвался автомобиль, погиб мужчина

На одной из баз отдыха во Львовской области полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины в результате взрыва в автомобиля.

28 июля около 06:00 утра во Львовской области в Мостиском районе взорвался автомобиль Mitsubishi Pajero, в результате чего погиб 41-летний житель Львова.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Сообщается, что взрыв произошел на одной из баз отдыха в Мостиском районе.

На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль "Мицубиси Паджеро", в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни. На данный момент проводятся первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, в столице 22 июля по улице Большая Васильковская напротив "Дворца Украина" взорвался автомобиль.

25 июля в Киеве во время движения загорелся легковой автомобиль Volkswagen Bora. Спасателям удалось ликвидировать пожар, никто не пострадал.