На Полтавщине пятые сутки ищут преступника

Полиция до сих пор не поймала Романа Скрипника - полтавского похитителя, который взял заложника и угрожал гранатой.

Розыск злоумышленника продолжается пятые сутки. 32-летнего ранее судимого Романа Скрипника разыскивают нацгвардейцы, спецназ и кинологи с собаками.

Об этом сообщили в полиции в комментарии "Украинской правде".

Известно, что поиски ведутся в Миргородском районе Полтавской области, прочесывается каждый участок, задействованы все человеческие и технические ресурсы.

Ранее в Нацполиции сообщили, что преступник имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Кроме того, он страдает психическими расстройствами на фоне употребления наркотиков.