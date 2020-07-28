На Полтавщине пятые сутки ищут преступника

Розыск злоумышленника продолжается пятые сутки. 32-летнего ранее судимого Романа Скрипника разыскивают нацгвардейцы, спецназ и кинологи с собаками.
Об этом сообщили в полиции в комментарии "Украинской правде".
Известно, что поиски ведутся в Миргородском районе Полтавской области, прочесывается каждый участок, задействованы все человеческие и технические ресурсы.
Ранее в Нацполиции сообщили, что преступник имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Кроме того, он страдает психическими расстройствами на фоне употребления наркотиков.
23 июля в Полтаве во время задержания угонщика автомобиля подозреваемый выхватил гранату и угрожал подорвать полицейского.
После переговоров с копами преступник отпустил полицейского и взял в заложники полковника полиции. Полицейские предоставили ему служебный автомобиль, чтобы он покинул город.
Роман Скрипник выехал за пределы Полтавы, после чего отпустил заложника и скрылся в лесах Решетиловского района Полтавской области.
Полиция продолжает розыск, поиски затрудняет специфика природного ландшафта местности.