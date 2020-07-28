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На Полтавщине пятые сутки ищут преступника

На Полтавщине пятые сутки ищут преступника
12:32 Сегодня Телеграф Фото: скриншот
Полиция до сих пор не поймала Романа Скрипника - полтавского похитителя, который взял заложника и угрожал гранатой.

Розыск злоумышленника продолжается пятые сутки. 32-летнего ранее судимого Романа Скрипника разыскивают нацгвардейцы, спецназ и кинологи с собаками.

Об этом сообщили в полиции в комментарии "Украинской правде".

Известно, что поиски ведутся в Миргородском районе Полтавской области, прочесывается каждый участок, задействованы все человеческие и технические ресурсы.

Ранее в Нацполиции сообщили, что преступник имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Кроме того, он страдает психическими расстройствами на фоне употребления наркотиков. 

  • 23 июля в Полтаве во время задержания угонщика автомобиля подозреваемый выхватил гранату и угрожал подорвать полицейского.

  • После переговоров с копами преступник отпустил полицейского и взял в заложники полковника полиции. Полицейские предоставили ему служебный автомобиль, чтобы он покинул город.

  • Роман Скрипник выехал за пределы Полтавы, после чего отпустил заложника и скрылся в лесах Решетиловского района Полтавской области.

  • Полиция продолжает розыск, поиски затрудняет специфика природного ландшафта местности.

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Полиция, Полтавская область.

Автор:

Телеграф
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