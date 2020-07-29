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Среда, 29.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Украине уже десять регионов не готовы к смягчению карантина

В Украине уже десять регионов не готовы к смягчению карантина
14:36 Сегодня Телеграф
Минздрав заявляет, что число областей, которые не соответствуют эпидпоказателям, растет с каждым днем. Сегодня показатели ухудшились в Одесской и Черниговской областях. Однако, Львовскую область, где за сутки зафиксировали 149 случаев, исключили из списка.

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 29 июля 10 областей не соответствуют показателям для дальнейшего смягчения карантина.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Показатели превышены в таких областях:

  • Винницкой

  • Волынской

  • Житомирской

  • Закарпатской

  • Ивано-Франковской

  • Ровенской

  • Тернопольской

  • Черновицкой

  • Черниговской

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 29.07.2020

На утро среды, 29 июля, в Украине выявили еще 1022 новых случая. За минувшие сутки зафиксировано 21 летальный исход, выздоровело от коронавируса 650 больных.

Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 67 597 человек.

По данным Центра общественного здоровья, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения составил 161,4 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 2,4%. С начала пандемии в Украине умерло 1 650 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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