В Украине уже десять регионов не готовы к смягчению карантина

Минздрав заявляет, что число областей, которые не соответствуют эпидпоказателям, растет с каждым днем. Сегодня показатели ухудшились в Одесской и Черниговской областях. Однако, Львовскую область, где за сутки зафиксировали 149 случаев, исключили из списка.

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 29 июля 10 областей не соответствуют показателям для дальнейшего смягчения карантина.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Показатели превышены в таких областях:

Винницкой

Волынской

Житомирской

Закарпатской

Ивано-Франковской

Ровенской

Тернопольской

Черновицкой

Черниговской

На утро среды, 29 июля, в Украине выявили еще 1022 новых случая. За минувшие сутки зафиксировано 21 летальный исход, выздоровело от коронавируса 650 больных.

Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 67 597 человек.

По данным Центра общественного здоровья, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения составил 161,4 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 2,4%. С начала пандемии в Украине умерло 1 650 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19