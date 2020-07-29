В Украине уже десять регионов не готовы к смягчению карантина

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 29 июля 10 областей не соответствуют показателям для дальнейшего смягчения карантина.
Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.
Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Показатели превышены в таких областях:
Винницкой
Волынской
Житомирской
Закарпатской
Ивано-Франковской
Ровенской
Тернопольской
Черновицкой
Черниговской
На утро среды, 29 июля, в Украине выявили еще 1022 новых случая. За минувшие сутки зафиксировано 21 летальный исход, выздоровело от коронавируса 650 больных.
Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 67 597 человек.
По данным Центра общественного здоровья, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения составил 161,4 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 2,4%. С начала пандемии в Украине умерло 1 650 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19