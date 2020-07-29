В Штабе назвали главные достижения перемирия

В Штабе отметили, что с начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, не было ни одного погибшего или раненого военнослужащего из состава Объединенных сил.

С начала суток 29 июля зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны противника вблизи Новолуганского. Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Кроме того, на заседании у президента Украины Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак также доложил Владимиру Зеленскому, что режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

Хомчак отметил, что с начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего.

Напомним, в полночь 27 июля на Донбассе вступил в силу очередной режим "тишины". Но в первые сутки перемирия в штабе зафиксировали обстрелы со стороны оккупантов.

Владимир Зеленский выступая на брифинге, заявил, что устойчивое прекращение огня – это главный пункт в Минском процесс. Украинская сторона соблюдает перемирие, а остальное зависит от того, как Россия будет сдерживать боевиков.