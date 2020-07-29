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В Полтавской области расстреляли Mercedes, есть погибший

В Полтавской области расстреляли Mercedes, есть погибший
18:41 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
В Полтавской области на автодороге Киев-Харьков обстреляли автомобиль, погиб мужчина.

На трассе в районе города Пирятин обнаружили обстрелянный Mercedes с мертвым водителем.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

По предварительной информации погибший - житель Донецка, 1958 года рождения. У мужчины обнаружили пулевые ранения. 

На трассе Киев-Харьков расстреляли автомобиль 29.07.2020

На трассе Киев-Харьков расстреляли автомобиль 29.07.2020

На месте работают правоохранители и эксперты. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства - умышленное убийство. 

Как сообщалось, под Киевом расстреляли автомобили, в котором находились отец с сыном. Мужчина от пулевых ран скончался, мальчик не пострадал. Застреленный мужчина оказался киевским бизнесменом. 

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Все по теме:

Полиция, Полтавская область, Стрельба, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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