В Полтавской области расстреляли Mercedes, есть погибший

На трассе в районе города Пирятин обнаружили обстрелянный Mercedes с мертвым водителем.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.
По предварительной информации погибший - житель Донецка, 1958 года рождения. У мужчины обнаружили пулевые ранения.
На месте работают правоохранители и эксперты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства - умышленное убийство.
Как сообщалось, под Киевом расстреляли автомобили, в котором находились отец с сыном. Мужчина от пулевых ран скончался, мальчик не пострадал. Застреленный мужчина оказался киевским бизнесменом.