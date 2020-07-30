В половине областей Украины нельзя ослаблять карантин

В Украине значительно ухудшилась эпидемическая ситуация. 12 областей и столица не соответствуют показателям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

12 областей Украины и Киев на сегодняшний день не могут ослабить карантин, так как не отвечают критериям. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из таких признаков:

загруженность коек в больницах больными с COVID-19 – более 50%;

среднее количество тестирований – менее 24 на 100 000 населения за последние 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 11%;

динамика роста случаев инфицирования COVID-19 – более 10% (последний показатель применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 000 населения суммарно за 7 дней).

В список попали такие области:

Киев

Винницкая

Волынская

Житомирская

Закарпатская

Ивано-Франковская

Львовская

Ровенская

Сумская

Тернопольская

Хмельницкая

Черновицкая

Черниговская

Как сообщили Госпродпотребслужбы Киева, эпидемиологическая ситуация в Киеве будет приближаться к "красной" зоне, согласно зонированию, которое предполагает адаптивный карантин с 1 августа.

Напомним, в Украине коронавирус побил очередной антирекорд - за минувшие сутки выявили почти 1200 случаев заражения.