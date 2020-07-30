В половине областей Украины нельзя ослаблять карантин

12 областей Украины и Киев на сегодняшний день не могут ослабить карантин, так как не отвечают критериям. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из таких признаков:
загруженность коек в больницах больными с COVID-19 – более 50%;
среднее количество тестирований – менее 24 на 100 000 населения за последние 7 дней;
коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 11%;
динамика роста случаев инфицирования COVID-19 – более 10% (последний показатель применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 000 населения суммарно за 7 дней).
В список попали такие области:
Киев
Винницкая
Волынская
Житомирская
Закарпатская
Ивано-Франковская
Львовская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Хмельницкая
Черновицкая
Черниговская
Как сообщили Госпродпотребслужбы Киева, эпидемиологическая ситуация в Киеве будет приближаться к "красной" зоне, согласно зонированию, которое предполагает адаптивный карантин с 1 августа.
Напомним, в Украине коронавирус побил очередной антирекорд - за минувшие сутки выявили почти 1200 случаев заражения.