Сорванные крыши и поваленные деревья: на запад Украины обрушилась непогода

Непогода бушевала в двух областях западной Украины. В результате шквального ветра произошло падение деревьев. Также из-за дождей произошел оползень.

На запад Украины снова обрушилась непогода, в Волынской и Закарпатской областях в результате шквального ветра повреждены крыши десятки зданий.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего пострадал Гороховский район. Сильный ветер сорвал крыши трех жилых домов, еще в двух домах покрытие было повреждено.

Также были частично повреждены крыши двух хозяйственных сооружений районной больницы, дома культуры, два здания школы, здания поликлиники, хозяйственные постройки психиатрического диспансера, здания районного суда и здания ремонтной мастерской АТП.

В Гороховском районе ветер повалил 4 дерева, в соседнем Луцком - 12 деревьев. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в поселке Кирилловка Запорожской области прошли сильные дожди. В результате непогоды затоплены десятки баз отдыха. Кроме того, сильная непогода обрушилась и на Бердянск, где затопило улицы, а некоторые районы остались без света.

Стоит отметить, что в ближайшие дни в Украине прогнозируют похолодание, температура воды во многих регионах снизится, пройдут дожди и грозы.