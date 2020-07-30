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На Донбассе сегодня тихо, боевики прекратили обстрелы

На Донбассе сегодня тихо, боевики прекратили обстрелы
18:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Российские наемники два раза нарушили соблюдение режима "Тишина" на Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 17.00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Потерь вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сводке.

При этом ранее в Миноброны уже сообщали о двух обстрелах со стороны российских наемников на Донбассе с полуночи по состоянию на 12.00 четверга.

Таким образом, с 12.00 по 17.00 обстрелов не было.

Зеленский отреагировал на выстрелы на Донбассе во время перемирия

В штабе ООС рассказали, что в ходе обстрелов в четверг противник использовал стрелковое оружие и произвел один выстрел из подствольного гранатомета.

"Огневые провокации были неприцельными и поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сводке.

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Все по теме:

Донбасс, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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