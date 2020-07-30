Реконструкция Пейзажной аллеи: в КГГА рассказали, как продвигается ремонт

Замглавы КГГА рассказал, что первый этап реконструкции столичной Пейзажной аллеи завершат к концу лета.

Продолжается I этап реконструкции Пейзажной аллеи на участке от Десятинного переулка, 7 до улицы Большая Житомирская, 8-Б. Закончить его планируют до конца августа.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Так, I этап реконструкции планируется завершить до конца августа. А полностью в обновленном виде киевляне и гости столицы увидят Пейзажную аллею в следующем, 2021 году.

"На сегодня проводятся работы по замене коммуникаций, обновлению и укреплению подпорных стенок, на некоторых участках - мощение гранитного покрытия. Все работы проводятся практически вручную, поскольку на объект невозможно запустить тяжелую технику", - отметил Густелев.

По словам заместителя главы КГГА, в рамках реконструкции будет расширен вход на Пейзажную аллею со стороны Исторического музея и Десятинной церкви, вдоль Пейзажной аллеи будут вымощены пешеходные дорожки, разбиты газоны, высажены новые деревья, обустроена система полива и полностью заменено освещение. На Пейзажной аллее появится сливная канализация и вода не будет скапливаться на самой аллее.

Что касается любимых киевлянами арт-объектов, то они не испытают никаких изменений.

"Поврежденные скульптуры будут обязательно отремонтированы. Для этого будем сотрудничать с авторами скульптур - это важно, чтобы сохранить их аутентичность. Никаких других изменений сами арт-объекты не испытают. Мы только художественно подсветим эти уникальные объекты", - подчеркнул Густелев.