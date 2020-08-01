COVID-19 в столице: еще 101 киевлянин заразился коронавирусом

В столице за прошедшие сутки, 31 июля, подтвердили 101 новый случай коронавирусной болезни. Об этом рассказал глава КГГА Виталий Кличко.

"Еще у 101 жителя Киева за прошедшие сутки подтвердили коронавирус. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 134 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 8342 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал он.

По словам Кличко, среди заболевших - 39 женщин возрастом от 19 до 84 лет, 3 девочки - 12, 16 и 17 лет, 59 мужчин в возрасте от 18 до 81 года.

В госпитали Киева на стационар положили 23 пациентов. Остальные - на самоизоляции, но их контролируют врачи.

Побороли заболевание за сутки 40 человек. Всего за период пандемии вылечился 2 981 житель столицы.

Столичные районы-антирекордсмены:

Печерский - 16,

Дарницкий - 15,

Соломенский - 14 .

Напомним, в Украине продолжает распространяться коронавирус COVID-19. В стране уже подтвердили 71 056 случаев COVID-19, за сутки - 1 172.

Кроме того, сегодня в Украине внедрили новые правила карантина. В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Согласно постановлению правительства Украины от 22 июля 2020 № 641, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

Отмечается, что каждую неделю списки регионов будут обновляться.