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Попадание в "красную зону": Тернополь решил не выполнять постановление Кабмина

Попадание в "красную зону": Тернополь решил не выполнять постановление Кабмина
19:21 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Мэр Тернополя Сергей Надал решил в понедельник, 3 августа, провести заседание горсовета на котором рассмотрят законность постановления Кабмина о внесении его города в список "красных" районов Украины по распространению коронавируса.

"Основания принятия такого решения по Тернополю не установлены, поскольку показатели уровня заболеваемости COVID-19 в нашем городе за последние дни пошли на убыль и держатся на том же низком уровне", - сказано в сообщении Тернопольского городского совета.

В частности, по состоянию на 01 августа:

  • среднее количество тестирований методом ПЦР составляет 78,1 (показатель должен быть не менее 24)
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 11,1 (показатель - 11);
  • показатель динамики роста случаев инфицирования - 12,5 (показатель - 10).

В горсовете также отмечают, что "красный" уровень эпидемической опасности устанавливается в случае загруженности больше 75% коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19. Сейчас в Тернополе этот показатель составляет 46,89%, что вдвое меньше установленной нормы.

"Поэтому, с целью обеспечения нормальной жизнедеятельности города и защищая права Тернополя на труд и свободу передвижения, городской голова Сергей Надал в понедельник, 3 августа, созывает внеочередную сессию городского совета, во время которой на рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос оценки законности данного постановления об отнесении Тернополя в "красной" зоны", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что Тернополь внесли в "красный" список регионов по эпидемической опасности, что должно означать запрет пассажирских перевозок, работы учреждений сферы культуры, общественного питания, ТРЦ, социальных и реабилитационных учреждений и тому подобное. 

Тем не менее, с понедельника, 3 августа, предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме.

Горсовет призвал жителей соблюдать санитарно-эпидемиологических условий, в частности масочного режима, проводить температурные скрининги работников и посетителей, обеспечивать дезинфекцию помещений и тому подобное.

"Это так поступают с "непокорными" областными центрами?": Мэр Тернополя выступил против внесения его города в красную зону

В свою очередь, сам Надал написал на своей страничке в Фейсбук, что не позволит дискриминацию Тернополя.

"Я - против дискриминации нашего города чиновниками министерств. Если же не будет понимания от правительства, мы оставляем за собой право обратиться к представителям общественности по защите Тернополя в условиях экономической и политической блокады", - написал он. 

С 1 августа в Украине действуют новые карантинные правила. Все регионы поделили на отдельные "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.

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Тернополь, Коронавирус, Сергей Надал.

Автор:

Телеграф
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