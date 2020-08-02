Закарпатские подростки избили ребенка: злоумышленникам избирают меру пресечения

На Закарпатье, в городе Виноградов, группа подростков избила 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"При процессуальном руководстве Виноградовского отдела Береговского местной прокуратуры полицейскими расследуется факт избиения 12-летней девочки группой местных подростков. Установлено, что происшествие произошло вечером 29 июля 2020 в г. Виноградов. 31 июля в правоохранителям обратилась мать потерпевшей девушки. По словам женщины, четверо подростков — двое 14-летних девушек и двое 15-летних ребят — нанесли ее дочери телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что степень тяжести травм определит отдельная экспертиза.

"Сейчас правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства такого поступка. Проводятся допросы всех фигурантов инцидента", — добавляется в сообщении.

Предварительная правовая квалификация по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

"Дальнейшее дознания осуществляют дознаватели Виноградовского сектора полиции, процессуальное руководство в ходе которого обеспечивают прокуроры местной прокуратуры", — говорится в сообщении.