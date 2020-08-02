Скачать
Воскресенье, 02.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия коронавируса: еще свыше четверти миллиона человек подхватили COVID-19 (Карта)
Пандемия коронавируса: еще свыше четверти миллиона человек подхватили COVID-19 (Карта)
Все плохо? ВОЗ сделала свой прогноз по COVID-19
Все плохо? ВОЗ сделала свой прогноз по COVID-19
Нокдаун Сиренко в боксерском шоу от Усика (Видео)
Нокдаун Сиренко в боксерском шоу от Усика (Видео)
Укрепляем иммунитет: как правильно принимать витамины
Укрепляем иммунитет: как правильно принимать витамины

Закарпатские подростки избили ребенка: злоумышленникам избирают меру пресечения

Закарпатские подростки избили ребенка: злоумышленникам избирают меру пресечения
08:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
На Закарпатье, в городе Виноградов, группа подростков избила 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"При процессуальном руководстве Виноградовского отдела Береговского местной прокуратуры полицейскими расследуется факт избиения 12-летней девочки группой местных подростков. Установлено, что происшествие произошло вечером 29 июля 2020 в г. Виноградов. 31 июля в правоохранителям обратилась мать потерпевшей девушки. По словам женщины, четверо подростков — двое 14-летних девушек и двое 15-летних ребят — нанесли ее дочери телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что степень тяжести травм определит отдельная экспертиза.

"Сейчас правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства такого поступка. Проводятся допросы всех фигурантов инцидента", — добавляется в сообщении.

Предварительная правовая квалификация по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

"Дальнейшее дознания осуществляют дознаватели Виноградовского сектора полиции, процессуальное руководство в ходе которого обеспечивают прокуроры местной прокуратуры", — говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, Закарпатская область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смерть Энди Картрайта: новые детали жестокого убийства рэпера
02 Исследование: дальние предки человека питались динозаврами
03 Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
04 Читаем по рукам: выберите жест и узнайте о себе многое
05 Suzuki Jimny превратили в старый Defender (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики ЧВК &quot;Вагнер&quot; взяты под стражу
Боевики ЧВК "Вагнер" взяты под стражу
Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
СВР: Россия имеет &quot;реестр болевых точек&quot; украинской экономики
СВР: Россия имеет "реестр болевых точек" украинской экономики
Рецепт дня: Мусс из ежевики со взбитыми сливками
Рецепт дня: Мусс из ежевики со взбитыми сливками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь