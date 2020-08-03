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На Крещатике мужчина поджог автомобиль

На Крещатике мужчина поджог автомобиль
10:32 Сегодня Телеграф Фото: скриншот
в центре Киева мужчина облил автомобиль неизвестной зажигательной смесью и поджог его. Полиция задержала злоумышленника, никто не пострадал.

Утром 3 августа в Киеве на Крещатике неизвестный совершил поджог автомобиля. Правоохранители задержали мужчину.

Как сообщили в полиции Киева, патрульные увидели, что горит автомобиль. На место прибыли работники ГСЧС и потушили пожар, поджигателя задержали.

Полиция установила, что авто поджог 39-летний житель Бориспольского района, его мотивы пока не известны. 

В центре Киева мужчина поджог автомобиль 3.08.2020

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

"Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу", - добавили правоохранители.

По данному происшествию открыто дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Как сообщалось, в Киеве в Подольском районе в одной из многоэтажек на лестничной площадке произошел взрыв неизвестного предмета.

После волны минирований в столице мэр Киева Виталий Кличко призвал силовые структуры усилить меры безопасности в городе. 

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Все по теме:

Киев, Полиция, Поджог, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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