На Крещатике мужчина поджог автомобиль

Утром 3 августа в Киеве на Крещатике неизвестный совершил поджог автомобиля. Правоохранители задержали мужчину.
Как сообщили в полиции Киева, патрульные увидели, что горит автомобиль. На место прибыли работники ГСЧС и потушили пожар, поджигателя задержали.
Полиция установила, что авто поджог 39-летний житель Бориспольского района, его мотивы пока не известны.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
"Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу", - добавили правоохранители.
По данному происшествию открыто дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Как сообщалось, в Киеве в Подольском районе в одной из многоэтажек на лестничной площадке произошел взрыв неизвестного предмета.
После волны минирований в столице мэр Киева Виталий Кличко призвал силовые структуры усилить меры безопасности в городе.