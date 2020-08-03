В центре Киева мужчина захватил банк и угрожает бомбой

Неизвестный мужчина зашел в отделение банка в центре Киева и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба.

В отделение АО "Универсал Банк", который находится в бизнес-центре "Леонардо" зашел неизвестный мужчина возрастом до 35 лет, который сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Сейчас полиция ведет переговоры с мужчиной.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В помещении банка остался руководитель отделения по собственному желанию. Все остальные работники покинули здание. Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

"Просьба к гражданам и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской", - написал Геращенко.

Как сообщалось, недавно в центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами.

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