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Луцк и Тернополь отказались вводить жесткий карантин

Луцк и Тернополь отказались вводить жесткий карантин
14:27 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Власти Луцка и Тернополя отменили решение правительства о внесении городов к "красной" зoне из-за показателей заболевания на коронавирус и отказались вводить жесткий карантин.

Как сообщают Волынские новости, в мэрии Луцка считают, что решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС по отнесению Луцка к красной зоне противоречит Конституции.

В Луцке будут действовать предыдущие антикоронавирусные меры. Согласно им, в городе коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования и общественный транспорт не будут закрывать.

Заместитель городского главы Константин Петрочук подчеркнул, что власти окажут всю необходимую помощь предпринимателям для обжалования штрафов за «необоснованное» нарушение правил карантина.

В то же время на рассмотрение депутатов Луцкого горсовета вынесли проект решения об обращении к президенту, Верховной Раде относительно отмены безосновательно введенного красного уровня эпидемиологической опасности в Луцке.

«Какими критериями руководствовались люди, которые решили отнести Луцк к красной зоне, непонятно. Государственная комиссия решила, как нам здесь, в Луцке, жить», — добавил депутат Игорь Полищук.

Тернoпильской городской совет на своем заседании отменил решение правительства о внесении Тернoпoля к "красной" зoне из-за показателей заболевания на коронавирус. Это значит, что движение транспорта в городе восстановят.

Об этом сообщают местные издания 0352 и Головне.

"Такая блoкада города была разве-что во времена татар. Это недопустимо, чтобы люди были лишены конституционного права работать.

Мы из городского бюджета уже от начала карантина потеряли 100 млн грн. А государство никоим образом не помогло городу. В то же время мы выделили 60 млн грн – на премии медикам, зарплаты врачам, на оборудование для лечения инфекции.

В Тернополь не могут добраться люди, ведь упразднили остановку поездов. Также не смогут с такими ограничениями добираться работники на работу. Власть полностью потеряла связь с простыми людьми.

С нами на месте никто не согласовывал принятия такого решения. Эти диктаторские методы мы должны остановить", - заявил мэр Тернополя Сергей Надал.

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Луцк, Тернополь, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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