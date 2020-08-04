"Тишина" на Донбассе: Оккупанты продолжают вооруженные провокации

За минувшие сутки боевики совершили три обстрелы. Погибших и раненых среди ВСУ нет.

Штаб ООС сообщает, что девятые сутки подряд, с начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.

"За минувшие сутки зафиксировано 3 обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки. Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорская. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали", - сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток зафиксировано одну провокацию со стороны врага. Посреди ночи противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета у населенного пункта Пески. В ответ на провокацию наши защитники огонь не открывали. Ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами.

Ранее, за минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе оккупанты совершили два провокационных выстрела. Потерь и пострадавших, вследствие вражеских обстрелов, нет.