В Днепре полностью сгорели два автомобиля

Автомобили Daewoo Sens и ВАЗ-21053 полностью сгорели. Пожарные потушили возгорание, никто не пострадал.

В Днепре полностью сгорели два легковых автомобиля, один из них загорелся во время движения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание, но автомобили Daewoo Sens и ВАЗ-21053 полностью уничтожены огнем.

Происшествие случилось на улице Богомаза и Богдана Хмельницкого. Уточняется, что ВАЗ загорелся во время движения. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщалось, вчера, 3 августа, на Крещатике мужчина поджог автомобиль. В результате никто не пострадал, а поджигателя задержала полиция.