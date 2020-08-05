В Киеве у входа в метро обнаружили странный предмет

В Киеве в районе метро Лукьяновская обнаружили подозрительный пакет, на место вызвали правоохранителей.

Об этом информирует пресс-центр "Киевпастранс" утром 5 августа.

В сообщении сказано, что задерживается движение троллейбусов №28 и осуществляется до Воздухофлотского путепровода.

"Задерживается движение троллейбусов №28 на ст.м. Лукьяновская (вход со стороны ул. Ильенко) по причине нахождения подозрительного предмета у входа", - говорится в сообщении.

О перебоях в работе метро пока не сообщается. Также полиция пока не прокомментировала информацию о возможном заминировании.

Как сообщалось, в июле в Киеве возле входа на станцию метро Шулявская прогремел взрыв, никто не пострадал. Через пару недель после этого в полицию поступила информацию о "подозрительных предметах", однако они оказались обычными вещами, забытыми прохожими.

После серии минирований в столице мэр Киева Виталий Кличко обратился к силовым структурам с просьбой усилить меры безопасности в городе.