В Киеве у входа в метро обнаружили странный предмет

Об этом информирует пресс-центр "Киевпастранс" утром 5 августа.
В сообщении сказано, что задерживается движение троллейбусов №28 и осуществляется до Воздухофлотского путепровода.
"Задерживается движение троллейбусов №28 на ст.м. Лукьяновская (вход со стороны ул. Ильенко) по причине нахождения подозрительного предмета у входа", - говорится в сообщении.
О перебоях в работе метро пока не сообщается. Также полиция пока не прокомментировала информацию о возможном заминировании.
Как сообщалось, в июле в Киеве возле входа на станцию метро Шулявская прогремел взрыв, никто не пострадал. Через пару недель после этого в полицию поступила информацию о "подозрительных предметах", однако они оказались обычными вещами, забытыми прохожими.
После серии минирований в столице мэр Киева Виталий Кличко обратился к силовым структурам с просьбой усилить меры безопасности в городе.