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Среда, 05.08.2020

На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали табачных контрабандистов (Видео)

Задержание проводилось согласно информации оперативных сотрудников Мукачевского отряда. "Недалеко от границы наряд увидел микроавтобус, водитель и пассажиры, находившиеся в транспортном средстве, с приближением правоохранителей прибегли к бегству. Во время преследования злоумышленников, пограничники осуществили предупредительные выстрелы, оружие остановило двух беглецов", - говорится в сообщении. В автомобиле было обнаружено 13,5 ящиков сигарет. Контрабандисты пытались переправить в ЕС 6700 пачек.
Фото: ГПСУ
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Пограничники, Контрабанда, Закарпатская область, ГПСУ.
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