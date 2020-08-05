На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали табачных контрабандистов (Видео)

Задержание проводилось согласно информации оперативных сотрудников Мукачевского отряда. "Недалеко от границы наряд увидел микроавтобус, водитель и пассажиры, находившиеся в транспортном средстве, с приближением правоохранителей прибегли к бегству. Во время преследования злоумышленников, пограничники осуществили предупредительные выстрелы, оружие остановило двух беглецов", - говорится в сообщении. В автомобиле было обнаружено 13,5 ящиков сигарет. Контрабандисты пытались переправить в ЕС 6700 пачек.