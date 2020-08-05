В Кривом Роге полиция устроила погоню со стрельбой за "Москвичем"

В Кривом Роге полицейские устроили погоню со стрельбой, пытаясь задержать водителя автомобиля "Москвич".

Ночью в Кривом Роге произошла полицейская погоня со стрельбой. Патрульные пытались задержать водителя, который на светофоре протаранил их автомобиль.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Кривого Рога в Facebook.

Сообщается, что около полуночи авто автомобиль патрульных остановился на светофоре, и в заднюю часть Toyota Prius на скорости влетел "Москвич". Водитель последнего после ДТП не остановился и попытался скрыться.

Полицейские устроили погоню, однако водитель не реагировал и неоднократно нарушал ПДД, проезжая перекрестки на красный свет и выезжая на встречную полосу. В итоге патрульные применили табельное оружие, выстрелив по колесам. Вследствие повреждений "Москвич" остановился, водителя задержали.

Также сообщается, что в тот же вечер нарушителя уже останавливал патруль, при себе у него не было прав, за что ему выписали штраф и отстранили от управления транспортным средством. В результате ночного инцидента пострадавших нет.

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