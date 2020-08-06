Боевики придерживаются перемирия на Донбассе

По состоянию на 17.00 6 августа российские оккупационные войска не открывали огонь по позициям Объединенных сил.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики ни разу не нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.

В частности, одиннадцатые сутки подряд с тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - отметили в штабе ООС.

Как известно, Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении адресной помощи к пенсии членам семей военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС.