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В Житомирской области загорелся магазин, пламя перекинулось на другие строения (Фото)

В Житомирской области загорелся магазин, пламя перекинулось на другие строения (Фото)
10:00 Сегодня Телеграф УНН
В городе Коростень произошел пожар в магазине, от огня пострадали еще три строения.

В Коростене, что в Житомирской области, горело двухэтажное здание магазина, огонь от которой перекинулся на еще 3 сооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"8 августа в 18:55 на линию „101" поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании магазина площадью 110 кв.м. по ул. Казацкой в г. Коростень. Пожар распространился на рядом расположенные кирпичный жилой дом, металлический вагончик с хозяйственными товарами и двухэтажное шлакоблочное здание, второй этаж которого не эксплуатируется, а на первом находится склад-магазин одежды", — сообщили в пресс-центре.

Пожар в Коростене

Отмечается, что спасатели локализовали пожар в 20:19, а его ликвидация продолжалась до 23:00.

Пожар в Коростене 2

"Огнем уничтожено магазин, металлический вагончик и повреждена крыша жилого дома и 50 квадратных м кровли шлакоблочного здания. Травмированных и погибших в результате пожара нет. Причина пожара — устанавливается", — добавили в пресс-центре чрезвычайников.

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На тушение было привлечено 6 единиц техники и 23 человека личного состава.

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Все по теме:

Пожар, Житомирская область, ГСЧС, Коростень.

Автор:

Телеграф
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