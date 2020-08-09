В Хмельницкой области обнаружили артснаряд времен Второй мировой (Видео)

В Хмельницкой области мужчина наткнулся на артснаряд времен Второй мировой войны во время поиска металлолома. Саперы уничтожили взрывоопасный предмет. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. "8 августа в 12:30 отделением группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области в специально отведенном месте был уничтожен 76 мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. На "смертоносное железо" наткнулся гражданин при поиске металлолома на объездной дороге около г. Изяслав в Хмельницкой области", - говорится в сообщении. В ГСЧС предостерегли: в случае обнаружения взрывоопасных предметов в коем случае не нужно брать их в руки, переносить, разбирать и бросать их в костер.