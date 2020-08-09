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"Свадьба пела и плясала": во Львове - новая вспышка COVID-19

"Свадьба пела и плясала": во Львове - новая вспышка COVID-19
11:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Во Львове после массовой свадьбы, которая состоялась в прошлые выходные, в течение недели один за другим начали болеть гости COVID-19. Об этом в Фейсбуке сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко.

"Пригласили 180 человек. Из них 50 сразу нашли причины и отказались, а 130 пошли праздновать в кафе. О социальной дистанции, конечно, никто не вспоминал. В масках кушать неудобно, танцевать тоже... Все надеялись, что на свадьбу пришли только здоровые (тест на входе с отрицательным ПЦР никто не требовал). Но через 4 дня обнаружили первого больного. Несколько человек сразу попали в больницу с двусторонней пневмонией. Лаборатория подтвердила COVID-19. История продолжается. Случаи заболевания продолжают регистрироваться и среди гостей и их семей", - сообщила Тимко.

В связи с этим врач в очередной раз призвала соблюдать карантинные ограничения. "Пренебрегая правилами карантина (социальная дистанция, маска, гигиена рук), вы калечите чьи-то судьбы. Подумайте об этом, когда идете на многочисленную свадьбу, едете на озеро с большим количеством людей, собираете компанию на день рождения", - отметила она.

Во Львове и Львовской области подтверждено 10 851 случай инфицирования коронавирусом, из них 302 - летальных. За последние сутки обнаружено 125 новых случаев.

Всего в Украине по состоянию на 9 августа зафиксировали 80 949 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки - 1199.

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Все по теме:

Львов, Свадьба, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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