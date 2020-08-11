"Тишина" на Донбассе: в штабе сообщили, где террористы нарушили перемирие

За сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты один раз нарушили установленный режим прекращения огня.

Боевики устроили вражескую провокацию из стрелкового оружия возле Красногоровки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Фейсбук.

"Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - говорится в утренней сводке штаба.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. С начала текущих суток обстрелов не фиксировали.

Напомним, с полночи 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, однако боевики продолжают периодически его нарушать.

Однако, боевики продолжать стрелять, всего за минувшую неделю зафиксировано 14 обстрелов.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский вчера, 6 августа, побывал на востоке Украины и оценил перемирие.