В Днепре столкнулись грузовик и маршрутка, много пострадавших

Утром 11 августа в Днепре произошло столкновение маршрутного микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали десять человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.
Происшествие произошло на улице Курчатова Центрального района, сообщение о ДТП поступило в службу спасения около 9:00 утра.
По прибытию к месту аварии спасатели установили, что произошло столкновение грузовика и микроавтобуса. 10 человек пострадали, их госпитализировали с различными травмами в городскую больницу города Днепр.
Как предварительно установлено, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткою.
На месте работают спасатели и правоохранители, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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