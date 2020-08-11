В Днепре столкнулись грузовик и маршрутка, много пострадавших

В Днепре грузовик выехал на полосу и влетел в маршрутку. В результате аварии госпитализированы 10 человек.

Утром 11 августа в Днепре произошло столкновение маршрутного микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали десять человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

Происшествие произошло на улице Курчатова Центрального района, сообщение о ДТП поступило в службу спасения около 9:00 утра.

По прибытию к месту аварии спасатели установили, что произошло столкновение грузовика и микроавтобуса. 10 человек пострадали, их госпитализировали с различными травмами в городскую больницу города Днепр.

Как предварительно установлено, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткою.

На месте работают спасатели и правоохранители, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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