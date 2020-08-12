На трассе Киев-Чоп возле Львова произошло тройное ДТП: много пострадавших, среди них ребенок

Возле села Пасеки-Зубрицкие Львовской области в масштабном ДТП пострадали восемь человек.

Авария произошла 11 августа на трассе Киев-Чоп. Водитель автомобиля BMW, житель Одессы 1994 года рождения, двигаясь в направлении Чопа, врезался в Citroen под управлением жителя Львовщины 1956 года рождения. Также ударом задело Toyota Rav4 под управлением жителя Тернопольщины 1961 года рождения.

Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации, травмы получили восемь человек.

Водитель и трое пассажиров BMW получили травмы. Также пострадал водитель Toyota и четверо его пассажиров. В результате ДТП 8 человек, среди которых один ребенок 14 лет, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Львовскую больницу скорой медицинской помощи.

По предварительным данным полиции, виновником ДТП стал 26-летний водитель BMW, который не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. Удар был такой силы, что у BMW оторвало задние колеса. Авто отбросило в кювет.

Смотрите видео момента аварии:

Как сообщалось, 11 августа в Днепре грузовик выехал на полосу и влетел в маршрутку. В результате аварии госпитализированы 10 человек.

В Киевской области произошло смертельное ДТП. При столкновении "Ланоса" и "ВАЗа" погибли четверо человек.

В Черкасской области в Золоношском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате ДТП погибли человек и еще четверо травмировались.

На трассе Василевка - Бердянск в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека.