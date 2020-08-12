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Среда, 12.08.2020

В Киеве на Северном мосту у маршрутки отвалилось колесо (Видео)

В Киеве вчера, 11 августа, на Северном мосту у маршрутного автобуса отвалились задние колеса и повредили легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева. "По предварительной информации, у маршрутного транспортного средства сломалась задняя ось и вылетела вместе с колесами, в результате самопроизвольного движения колес произошло повреждение автомобиля Renault", - говорится в сообщении.
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