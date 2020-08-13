Президент посетил больницу в Борисполе

Владимир Зеленский совершил визит в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения в Киевской области и ознакомился с результатами ремонтных работ, которые продолжались с 2019 года по поручению Главы государства. О своем визите Президент написал в Телеграме.

"Больницу в Борисполе я посетил едва ли не первой.

Возвращаюсь, чтобы воочию убедиться, что хорошие обещания по ее реконструкции и осовремениванию превратились в такое же хорошее медучреждение.

И вот она, Бориспольская многопрофильная больница - как из американского кино: яркая, удобная, а главное - имеет все необходимое для сохранения здоровья украинцев. Через месяц-полтора здесь будет дополнительно установлено современное оборудование. А к концу года появится и родильное отделение. Эта больница будет обслуживать более 100 тысяч украинцев", - написал Президент.

По его мнению, просто говорить, что везде должны быть хорошие больницы, - мало.

"Надо действительно знать, что происходит на местах, и иногда подталкивать местные власти делать большие проекты, которые в противном случае могли и отложить. Если нужна инициатива Президента - всегда будет такая инициатива. Обещали нормальную современную больницу - есть такая больница", - добавил Глава государства.