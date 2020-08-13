ООН совместно с МККК направили на Донбасс более 100 тонн гумпомощи

МККК и УВКБ ООН по делам беженцев в четверг направили жителям временно оккупированной части Донбасса 8 грузовиков с гумпомощью. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" военнослужащие Луганского пограничного отряда оформили и пропустили на временно оккупированной территории Украины четыре грузовых автомобиля от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - сказано в сообщении.

Так, для жителей Луганской области направлено насосное и электрооборудование, трубы и кабели общим весом 21,5 тонны.

Кроме того, через контрольный пункт "Новотроицкое" по маршруту "Киев-Донецк" последовало четыре грузовых автомобиля от МККК.

"На этот раз содержание груза более чем 80 тонн составили продуктовые наборы", - добавили в ведомстве.

Ранее, новый глава ТГК Леонид Кравчук заявил, что выборы на оккупированной части Донбасса не состоятся.