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Неожиданная находка: на одесской автодороге обнаружили тело (Фото)

Неожиданная находка: на одесской автодороге обнаружили тело (Фото)
14:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: od.npu.gov.ua
На автодороге в Одесской области нашли тело женщины. Правоохранители устанавливают личность и обстоятельства смерти.

На автодороге Одесса - Белгород-Днестровский нашли тело женщины без признаков жизни, на нем обнаружили повреждения, характерные для тех, которые получают в результате ДТП. Личность женщины сейчас устанавливается.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"Неизвестную гражданку без признаков жизни обнаружили сегодня ночью на автодороге Одесса - Белгород-Днестровский, неподалеку от промтоварного рынка. Повреждения, обнаруженные на ее теле, характерные для тех, что получают в результате ДТП. Однако достоверно известно о причинах смерти женщины будет после получения выводов судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к смерти женщины. Также граждан, обладающих информацией о событии или ставших его свидетелями, просят обращаться в полицию.

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"На вид женщине примерно 35-40 лет, волосы русые. Она была одета в розовую клетчатую рубашку, темные джинсы, белые носки, розовые кроссовки, имела серьги в виде листьев", - добавили в полиции.

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Одесская область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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