В Киеве в многоэтажке вспыхнул пожар: что известно

В столице в многоэтажном доме произошел пожар. Спасатели и правоохранители устанавливают причины возгорания.

В понедельник,17 августа, в одной из многоэтажек Киева вспыхнул крупный пожар.

Об этом сообщает новостной портал "Киев Оперативный".

Сообщается, что пожар произошел на улице Бориспольской 4 на 9 этаже. На месте происшествия работают спасатели. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

В ГСЧС дополнительную информацию пообещали обнародовать позже. Сейчас устанавливается информация о причинах возгорания.

Как сообщалось, 24 июля в Киеве в многоэтажке произошел сильный пожар - на предпоследнем этаже загорелась квартира. Спасателям удалось локализовать огонь, но в результате пожара погибла женщина.