Киев оказался в желтой зоне: какие ограничения усилят

Киев готовится ко второй волне заболеваемости COVID-19. Мэр столицы в очередной раз призвал киевлян не быть легкомысленными и придерживаться всех правил карантина.

В Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Киев попал в "желтую" зону по показателям распространения COVID-19, в связи с чем в столице вводятся усиленные карантинные ограничения.

По состоянию на 17 августа выявили еще 104 случая коронавирусной болезни. Один больной скончался. Всего в столице за период эпидемии лабораторно подтвердили 10 642 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Что запрещено

Пребывание в общественных сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты – масок;

Пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

Запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, которые находятся в изоляции;

Проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного человека на 5 метров квадратных площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе.

Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее, чем в 1,5 метра;

Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не больше 50% мест;

Общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – осуществляют перевозку пассажиров исключительно в количестве мест для сидения.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 17 августа выявили еще 1 464 новых больных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировали 92 820 случаев коронавируса.

Правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 августа и предусмотрел, что в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных районах устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии количество заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 21 826 450 человек.